Destaca Delgado prohibición de celulares en aulas

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó que México ya se sumó a los más de 100 países que han establecido reglas sobre el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas.

En su comparecencia ante diputados integrantes de la Comisión de Educación, explicó que el uso excesivo de dispositivos móviles era una de las grandes preocupaciones de esta administración.

Detalló que tras consultar a más de 650 mil maestros sobre dispositivos móviles, el 80 % reconoció en sus estudiantes dificultades para mantener la atención, recordar información, regular sus emociones, además de cansancio y somnolencia.

Así, detalló, se logró el acuerdo para restringir el uso de celulares en clase y en los recesos, al interior de escuelas de educación primaria y secundaria.

Detener adicción a las plataformas

“Prevenir la adicción a las plataformas digitales y a los trastornos que provocan en menores de edad como depresión, ansiedad, insomnio y desórdenes alimentarios. Por compararse, los jóvenes con un mundo ilusorio y medir likes como si les definieran. Además, con el scroll infinito quedan expuestos sin pedirlo ni buscarlo a contenidos de violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual o ciberacoso. Esto ya es una preocupación mundial”, expresó.

El secretario consideró que las plataformas deben asumir su responsabilidad en cuanto a contenidos que promueven actos violentos, acoso escolar o abuso sexual.

Obligación

Agregó que el Ejecutivo federal publicó un decreto para que las empresas tengan la obligación de detectar estos contenidos y removerlos de inmediato, y avisar a las autoridades de manera oportuna para detectar patrones de violencia o de cualquier otro riesgo.

Mario Delgado aseguró que no hay marcha atrás en la remoción de la comida chatarra en escuelas.

Finalmente, destacó la entrega de las Becas para el Bienestar en beneficio de 22 millones de estudiantes; señaló que La Escuela es Nuestra (LEEN) ha atendido más de 73 mil centros educativos; y puntualizó que más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG) llegaron oportunamente a las escuelas para el ciclo escolar 2026-2027.