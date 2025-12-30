Destaca EJE fortalecimiento de oferta académica en 2025

La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destacó la consolidación de su oferta académica durante 2025 con un total de 37 posgrados vigentes, entre especialidades, maestrías y doctorados, así como con la reciente apertura de un posdoctorado.

A través de un comunicado, la EJE indicó que actualmente 3 mil 661 alumnos están inscritos en algún posgrado de la institución, de los cuales 13 son para personal del TEPJF y 24 para público en general.

La institución enfatizó que también cuenta con un catálogo de 28 diplomados enfocados en el fortalecimiento de la democracia sustantiva y los derechos político-electorales; los más recientes son los de Elecciones Judiciales y Libertad de Expresión, entre otros, que han beneficiado a 23 mil personas desde 2018 a la fecha.

Agregó que los materiales de los cursos están diseñados para audiencias plurales e integran un enfoque transversal de derechos humanos, género, democracia y otros pilares esenciales, con lo que la EJE se consolida como una escuela pública y gratuita que concibe la justicia electoral como un agente de cambio social con impacto nacional e internacional.