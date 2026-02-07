Destaca Harfuch captura de más de 60 objetivos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que como parte del Operativo Enjambre, enfocado en el combate a la extorsión en Michoacán, se ha logrado la detención de más de 60 objetivos prioritarios, identificados como generadores de violencia.

El funcionario federal precisó que las acciones no se limitan únicamente a las capturas, sino que forman parte de una estrategia integral dentro del Plan Michoacán, que incluye tareas preventivas y de presencia permanente de las fuerzas federales.

Detalló que estas personas están relacionadas con delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio y privación ilegal de la libertad, y subrayó que la estrategia contempla también patrullajes constantes y coordinación con autoridades locales y productores de sectores clave, como el limón y el aguacate.

El titular de Seguridad explicó que más de 15 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) mantienen recorridos diarios en las zonas con mayor incidencia delictiva, además de reuniones permanentes con productores para recibir denuncias y reportes de irregularidades.

Presenta avances del Plan Michoacán

Así también, presento avances sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

García Harfuch destacó acciones contra la extorsión en el estado, pero aceptó que “no es una tarea terminada”.

“No es una tarea terminada y falta mucho por hacer”, dijo. Agregó al destacar la coordinación entre dependencia y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de reforzar esta estrategia “hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos”.

Desde el 1º de octubre de 2024 al 15 de enero del 2026, el titular de la SSPC mencionó resultados en Michoacán como la detención de mil 218 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron mil 137 armas de fuego; desmantelamiento de 18 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Alista encuentro con Grecia Quiroz

Al finalizar, Omar García Harfuch adelantó que sostendrá un encuentro con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para revisar el caso del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

García Harfuch reiteró que el móvil del homicidio de Manzo fue “por parte de la delincuencia organizada, de un grupo radical en Jalisco”.