Destaca Harfuch estrategia en combate a los cárteles

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que el tema de seguridad no está resuelto, pero que la ciudadanía sepa hay avances y que ellos son por el trabajo coordinado del gabinete de Seguridad con los estados.

“Hay muchos delitos que continúan sucediendo, como el de productores limoneros, los agentes de investigación heridos en Acapulco y homicidios de empresarios”, dijo.

Sin embargo, dijo, nuestro trabajo es medible y el que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad este resuelto.

Destacó que en el ámbito de la cooperación internacional se ha fortalecido la coordinación con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas y permitir el traslado de detenidos. Destaca que se implementó el operativo “Frontera Norte” y expuso los resultados del mismo.

Indicó que los mecanismos de coordinación entre diversas instancias y órdenes de gobierno para construir una política de seguridad desde el territorio, fortaleciendo la presencia del Estado y recobrando la confianza ciudadana a sus autoridades.

Resaltó además los logros significativos en cuanto a detención de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 18 mil 274 armas de fuego, 288 dosis de droga y el desmantelamiento de mil 597 laboratorios de precursores químicos.

Destaca estrategia en combate a los cárteles

Entrevistado al llegar al Senado, para comparecer ante el pleno, el funcionario reconoció que se siguen cometiendo delitos de alto impacto como el del líder de los productores de limón en Michoacán, Bernardo Bravo, lo importante es que cada día hay avances comprobables en la estrategia.

La estrategia de seguridad sí está funcionando y prueba de ello son las detenciones de líderes delincuenciales que mes con mes se realizan, la disminución de 27 homicidios diarios y el hecho de que los cárteles se han debilitado, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Un poco antes, al ingresar al salón de plenos, senadoras y senadores recibieron el clásico besamanos a García Harfuch, también senador con licencia.

Harfuch supervisa labores de seguridad en Gómez Palacio

Un día antes, Omar García Harfuch supervisó las labores de seguridad en Gómez Palacio, Durango, considerado uno de los municipios prioritarios.

En este marco, el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sostuvo una reunión con la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, en el que se ratificó el compromiso institucional para diseñar y aplicar estrategias integrales que refuercen la prevención, la vigilancia y la atención a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, se destacó el reconocimiento de Gómez Palacio como municipio prioritario, lo que permitirá canalizar esfuerzos y recursos adicionales para atender con eficacia los retos en materia de seguridad pública.

“Este reconocimiento nos obliga a redoblar esfuerzos. Con el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Durango, trabajamos con firmeza y convicción para garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias”, afirmó la alcaldesa Betzabé Martínez Arango.

La administración municipal reiteró su disposición a mantener canales permanentes de comunicación y colaboración con las instancias federales y estatales, a fin de traducir las acciones coordinadas en resultados concretos para la ciudadanía.

Lo anterior, para seguir con la coordinación y el trabajo conjunto entre la federación, el estado y el municipio en materia de Seguridad, en el marco de las acciones que se realizan de manera coordinada con el gobernador de Durango, Esteban Villegas.