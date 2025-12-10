Destaca Harfuch reforzamiento de protección

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la entidad se convirtió en prioridad nacional por medio del Plan Michoacán.

“Fortalecer la seguridad en Michoacán ha sido una prioridad para este gobierno”, afirmó.

Añadió que desde noviembre se intensificaron las acciones con una mayor presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Marina y equipos especializados en Inteligencia.

“Todo este esfuerzo se articula a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya implementación ha permitido una actuación más precisa, coordinada y efectiva para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población”, explicó.

Desde principios de noviembre, dijo que el reforzamiento de seguridad en el estado ha permitido la detención de 972 personas, así como el aseguramiento de 945 armas de fuego y más de 133 mil cartuchos.

Durante este periodo, además, se han incautado 23 toneladas de droga y se han deshabilitado 17 laboratorios de metanfetamina.

En su informe mensual, García Harfuch detalló que durante noviembre de 2025 fueron detenidas mil 761 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 15 toneladas de droga, más de mil 100 armas de fuego y se desmantelaron 146 laboratorios relacionados con la producción de metanfetaminas.

El secretario destacó operativos realizados en Tijuana, Aldama, Manzanillo, Estado de México (Edomex), Quintana Roo y Sinaloa.