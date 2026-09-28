Destaca Keiko Fujimori incorporación a Escudo

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, resaltó este domingo la incorporación de su país al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el trabajo que ya realizan las autoridades peruanas con el FBI para enfrentar a la criminalidad.

Durante una visita a la región norteña de Lambayeque, la gobernante sostuvo que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar a las organizaciones criminales “que operan sin respetar fronteras”.

En ese sentido, destacó que Perú “hoy es parte del Escudo de las Américas», y que para enfrentar a la criminalidad organizada es importante «darle el respaldo político a los hombres y mujeres de primera línea, que ponen el pecho y su vida por nosotros”.

Fujimori agregó que su gobierno continuará con las acciones frente a la criminalidad mientras espera que el Poder Legislativo otorgue las facultades solicitadas por el Ejecutivo para endurecer las penas y actuar con mayor fuerza frente a las bandas, según dijo.

Confirmó el pasado 10 de septiembre que su país iba a formar parte del Escudo de las Américas, tras un encuentro que sostuvo en el Palacio de Gobierno de Lima con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.