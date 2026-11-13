Destaca Laura Itzel Castillo igualdad jurídica

A 52 años de que la Constitución reconoció la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la Secretaría de las Mujeres llamó a garantizar que este principio se cumpla en la vida cotidiana, particularmente en el acceso a empleos con salarios iguales, la participación en cargos públicos y la protección contra la violencia de género.

La titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo Juárez, sostuvo que las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024 establecieron nuevas obligaciones para el Estado, entre ellas erradicar la brecha salarial, garantizar gabinetes paritarios y proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

“No puede haber transformación ni justicia social si la igualdad se queda solo en el papel. El compromiso del Gobierno que encabeza la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es que cada norma constitucional se traduzca en hechos concretos, en justicia, en bienestar y en una vida libre de violencias para todas las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres del país”, afirmó.

Con motivo del aniversario de la reforma al artículo cuarto constitucional de 1974, la dependencia recordó que el reconocimiento de la igualdad ante la ley fue el punto de partida de una serie de modificaciones legales dirigidas a ampliar los derechos de las mexicanas.