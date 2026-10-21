Destaca Marcelo Ebrard avances en revisión del T-MEC

Desde la perspectiva externa, a los mexicanos les está yendo bien en la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

“La percepción que hay (entre ministros de comercio de países del Grupo de los 20), por lo que escucho, es que México ha tenido éxito, que a México le está yendo bien en esta negociación”, comentó el martes ante legisladores.

Al término de la comparecencia en privado que tuvo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Comisión de Economía y la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado, dijo que hubo ministros que acudieron al G-20 en Milwaukee, Estados Unidos, le pidieron felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum por la forma en que negocia con Donald Trump.

Estrategia de negocios

En conferencia, Ebrard expuso que la mandataria mexicana conduce una estrategia de negociación de intervención directa con Trump y también recibió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El consenso es que las negociaciones avanzan de forma exitosa, pese a los aranceles que impuso la Casa Blanca a México de 50 % al acero y aluminio y de 25 % a los automóviles.

Sobre lo dicho por Trump, de que está cerca un acuerdo en comercio con México, Ebrard dijo: “me dio mucho gusto conocer este anuncio”.

Luego de tres horas de comparecencia, indicó que la realidad muestra que las exportaciones crecen y que tienen el arancel más bajo que otros países.

“Vamos por buen camino en la negociación bilateral”, declaró.

Comentó que muchas de las declaraciones de Trump para denostar a sus socios comerciales tienen que ver con una estrategia de campaña.

Ebrard respondió que él solamente negocia asuntos de comercio e inversión al preguntarle si en la mesa de negociaciones la Representación Comercial de Estados Unidos le ha puesto en la mesa el tema del narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México pronto alcanzará un acuerdo con Estados Unidos.

“Ya estamos muy cerca, todavía hay algunos temas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles, ese es nuestro objetivo”, dijo durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.