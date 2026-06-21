Destaca papa a primera santa estadounidense

El papa León XIV exaltó el sábado a la primera santa estadounidense, la madre Francesca Cabrini, como modelo para los cristianos de hoy para cuidar de los migrantes necesitados, al visitar su lugar de nacimiento durante un viaje de un día al norte de Italia.

León, que ha chocado con el gobierno de Trump por su ofensiva contra los migrantes, instó en particular a los jóvenes a conocer la vida y el servicio de Cabrini, confirmando una vez más al primer papa estadounidense de la historia como heredero del papa Francisco al priorizar la difícil situación de los migrantes.

León oró ante la tumba de Cabrini en una basílica que lleva su nombre en su ciudad natal de Sant’Angelo Lodigiano, cerca de Milán, y presidió una ceremonia vespertina de oración.

Cabrini, la santa patrona de los migrantes, es muy conocida por muchos estadounidenses por su labor al cuidado de los inmigrantes italianos en Estados Unidos a finales del siglo pasado. Sin embargo, su labor fue más allá de Estados Unidos, ya que recorrió el mundo construyendo escuelas, hospitales y orfanatos para quienes no tenían nada.