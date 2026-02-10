Destaca Ricardo Monreal el trabajo de Eduardo Ramírez

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó el trabajo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para recuperar la paz en la entidad.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la la presentación de la iniciativa para la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, impulsada por el Congreso de Chiapas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal Ávila señaló: "Yo le creo a Eduardo Ramírez, pero no sólo yo, sino ahí está su pueblo y ahí están las estadísticas de cómo en un año combatió con eficacia el estado de cosas que recibió".

Sostuvo que "tan solo en un año ha logrado disminuir de manera significativa el índice de delitos al que estaba siendo sometido el estado de Chiapas, y eso me alegra mucho".

Indicó que "el gobierno de Eduardo Ramírez es un buen gobierno, diferente al anterior, cada quien tiene su estilo, no voy a cuestionar el pasado, pero sí puedo asegurar que el presente, con Eduardo Ramírez, ha cambiado radicalmente el estado de cosas de Chiapas, y he visto que está entregado él con honestidad, con rectitud, con pasión a defender su estado.

No lo había visto en los últimos años, hoy lo estoy viendo este primer año, cómo Eduardo Ramírez está cumpliéndole a su gente y estoy seguro que va a llegar hasta su más alto nivel de seguridad, de inversión y de desarrollo este espléndido estado de Chiapas".

Agregó que el gobernador de Chiapas "ha logrado cosas extraordinarias en un año en materia de seguridad, ya recuperó la paz y la tranquilidad de su estado, y que no sea una paz temporal, sino que sea una paz que genere condiciones de tranquilidad, bienestar y desarrollo".