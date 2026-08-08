Destaca Ronald Johnson, recompensa contra hijastro de “El Mencho”

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, advirtió que ningún líder de un cártel del narcotráfico está fuera del alcance de las autoridades mexicanas, estadounidenses y socios internacionales.

El embajador Johnson compartió en sus redes una ficha que aumenta la recompensa a quien proporcione información sobre Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, quien es identificado como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Ningún líder de un cártel está fuera del alcance de los Estados Unidos, México y nuestras redes de socios internacionales”, advirtió.

“Ya no hay dónde esconderse. Te encontraremos y rendirás cuentas”, agregó.

Señaló que EE. UU. aumentó hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de “El Pelón”.