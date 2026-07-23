Destaca Sheinbaum avances en seguridad

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, el 21 de julio de 2026 se registraron 21 homicidios dolosos en todo el país, uno de los niveles diarios más bajos registrados en los últimos años.

"Nosotros entramos el 1 de octubre del 2024, en septiembre de 2024 había 86.9, 87 homicidios dolosos cada día en promedio y ahora, a junio de 2026, lo que llevamos de 2026, tenemos un promedio de 45.4 homicidios. Un promedio quiere decir que hay días en que a lo mejor pasamos de 55 homicidios y hay días en que tenemos menos homicidios".

"En efecto, ayer (martes) fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años: 21 homicidios diarios. Y obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando", resaltó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo", que se realizó en el Centro de Convenciones Estado de México en Toluca.

Reacciona a presunto uso de IA en examen a la UNAM

En otro tema, la mandataria mexicana reaccionó al anuncio del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien instruyó a realizar un informe para investigar presuntas anomalías en el examen de ingreso a la licenciatura y afirmó que "es una decisión autónoma".

Claudia Sheinbaum, explicó que "es una decisión autónoma, la UNAM es una institución autónoma. Ellos toman la decisión de cómo hacer el examen".

En ese sentido, la mandataria hizo un llamado a los aspirantes de educación superior a que no hagan trampa y aseguró que actualmente ha cambiado la manera de enseñar.

Durante su conferencia en Toluca, no descartó la posibilidad de construir nuevos centros penitenciarios como parte de la estrategia para atender la sobrepoblación en las cárceles del país, aunque señaló que ello dependerá de la disponibilidad de recursos públicos.

La mandataria explicó que el gobierno federal trabaja en diversas alternativas para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios y adelantó que, una vez concluida la propuesta integral, será presentada públicamente.

Delfina Gómez "no se marea" como otros gobernantes

Más adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la gobernadora mexiquense Delfina Gómez no se ha mareado como otros gobernantes "que llegan al puesto y andan con camionetotas".

Sheinbaum Pardo reconoció a Gómez como una mujer honesta, sencilla y trabajadora.

"Tiene algo muy especial, ella no se marea. Hay algunos gobernantes que llegan al puesto y ya andan con camionetotas, Delfina no, Delfina si algo le agradece el pueblo mexicano es que es la misma maestra de cuando daba clases en su escuela, con más responsabilidades y las asume".

Así también, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno de México destina 111 mil millones de pesos (mdp) en el Estado de México y particularmente con el Plan Integral del Oriente del Estado de México se realizan obras de educación, salud, movilidad, agua y drenaje en los 10 municipios prioritarios de la entidad: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

"Son 111 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en el Estado de México, principalmente en la zona oriente. Eso no quiere decir que no estemos invirtiendo particularmente en repavimentación de todas las carreteras federales del Estado de México o en el Estado de México, lo que estamos haciendo para apoyar el campo, educación, en fin, eso es en todo el estado".