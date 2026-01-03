Destaca Sheinbaum buenas noticias económicas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México inicia 2026 con cinco buenas noticias en materia económica: el peso presenta ganancia frente al dólar, la Bolsa Mexicana de Valores y Bolsa Institucional de Valores tuvieron su mejor año en 2025; el salario mínimo incrementó en 13 por ciento, y destacó que hasta octubre, incrementó en 13.6 por ciento la llegada de visitantes internacionales respecto a 2024, por lo que el turismo se ha convertido en uno de los principales pilares de la economía mexicana.

"Les voy a dar cinco buenas noticias económicas: El segundo país con menos desempleo en el mundo, aunque algunos dicen que no es cierto, pero que se revisen todos los datos. El peso eso no lo digo yo, lo dice, El Economista o El Financiero hoy (viernes) registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde el 2009 y la Bolsa Institucional de Valores desde que abrió en el 2018. Ya nos dio la noticia Josefina, sin cerrar el año hasta octubre, los visitantes extranjeros a México aumentaron en 13.6 por ciento. Y como ya saben, a partir del día de ayer, el salario mínimo aumenta en 13 por ciento. Cinco buenas noticias económicas de nuestro país", destacó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Detalló que, en materia turística, para la Copa Mundial FIFA 2026, el Gobierno de México realiza una inversión en los aeropuertos, se agilizan los trámites de migración para las y los visitantes, además de que se avanza en un protocolo de seguridad.

Podría presentar iniciativa de reforma electoral

En otro tema, la presidencia de la República podría presentar su iniciativa de reforma electoral en la tercera semana de enero.

Detalló que la siguiente semana se reunirá con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, para revisar las propuestas que se recabaron de los foros realizados.

Así también, la mandataria lamentó que se utilice una fotografía que se tomó con uno de los pacientes atendidos por el descarrilamiento del Tren Oceánico, para criticar la visita que realizó a las unidades médicas que los atienden.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, explicó que tomó la fotografía a petición del paciente, que permaneció acostado porque tuvo afectación en el cuello, derivado del accidente.

Sheinbaum no descarta reunión con Trump

Y al ser cuestionada sobre un eventual encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, de ser necesario, podría sostener una reunión bilateral con el presidente, a lo largo de este año y con motivo del Mundial de Futbol.

Sin embargo, señaló que primero se debe esperar la evolución de las conversaciones en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La jefa del Ejecutivo federal explicó que actualmente existe comunicación permanente entre las autoridades económicas y comerciales de ambos países.

Mañaneras de enero y febrero serán en los estados

Por otra parte, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, durante los meses de enero y febrero, sus conferencias matutinas se realizarán en diversos estados del país para encabezar de forma directa los Gabinetes de Seguridad en las entidades.

La mandataria explicó que este nuevo formato iniciará la próxima semana para tener presencia territorial enfocada en la evaluación de las condiciones de seguridad regionales.

"A partir de la próxima semana, jueves y viernes vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad. Vamos a hacer gabinetes de seguridad", señaló.

Las primeras conferencias estatales serán Morelos y Guerrero.