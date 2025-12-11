Destaca Sheinbaum entre las mujeres más poderosas

La revista Forbes incluyó a Claudia Sheinbaum Pardo en su lista de “Las mujeres más poderosas del mundo en 2025”, ocupando el lugar número 5 dentro de un listado que incluye 100 nombres.

Esta es la 22ª lista anual de Forbes, la cual se determinó con base en cuatro métricas principales: dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia.

Para los líderes políticos, se consideraron el producto interno bruto y la población; para los directores corporativos, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados fueron cruciales; también se analizaron las menciones en los medios de comunicación de todos ellos.

Entre personajes como Taylor Swift, Kim Kardashian, MacKenzie Scott, Ngozi Okonjo-Iweala y Sanae Takaichi, el nombre de la presidenta de México se encuentra en el top 5 de las mujeres más poderosas mundialmente.

Forbes describe a Claudia Sheinbaum como la mujer que “hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024. Su toma de posesión ese octubre fue recibida con vítores de ‘Presidenta’”.

La revista destaca el cargo de jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2028 a 2023), de la ahora primera presidenta mujer del país, y señala que “uno de sus logros fue la introducción de un nuevo sistema de “cablebús” que mejoró los desplazamientos en toda la ciudad».

También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética, se encuentra entre los científicos y legisladores que comparten el Premio Nobel de la Paz 2007 por su participación en un panel de ciencias del clima de las Naciones Unidas”.

PETA Latino nombra a CSP su persona del año

Así también, la organización PETA Latino nombró a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como su persona del año, y le reconocieron su trabajo en favor de los animales.

Aseguró que gracias al compromiso de la mandataria federal, “México avanza hacia un futuro más compasivo y ético para todos los animales”.

Ante casos de maltrato animal, como el de un agente de la Fiscalía del Estado de México que asesinó a tiros a un perro, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó en junio estas conductas y las calificó como “indignantes”, además que destacó la Ley de Protección Animal.