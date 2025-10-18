Destaca Sheinbaum labor de las Fuerzas Armadas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor de elementos de las Fuerzas Armadas, quienes llevan ayuda mediante el Plan DN-III-E a las poblaciones que sufrieron daños por las intensas lluvias registradas la semana pasada principalmente en cinco estados del país.

A través de redes sociales, la mandataria federal compartió un video donde se observa a militares preparar un helicóptero, así como cajas que contenían víveres y ayuda para las personas damnificadas.

En el video se observa a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aplicar las acciones establecidas en el Plan DN-III-E, así como un panorama de las inundaciones vistas desde arriba en localidades que se encuentran bajo el agua.

Sheinbaum Pardo resaltó que los elementos del Ejército “ayudan al pueblo con estrategia y lealtad, siempre con el corazón en la mano”.

Sheinbaum habla sobre impuestos a refrescos

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la intención del Gobierno Federal en aumentar los impuestos a refrescos y bebidas azucaradas no es recaudar más dinero, sino que se consuman menos estas bebidas por su daño a la salud.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que es “doblemente bueno” el que las refresqueras hayan acordado bajar 30 % de calorías a los refrescos. Además, destacó que a la par se impulsará una campaña contra el consumo de bebidas azucaradas y “comida chatarra”.

Así también, la mandataria federal insistió en el Plan México, ante la revisión que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI) a nuestro país de una alza a sus pronósticos y un posible crecimiento de uno por ciento.

Sheinbaum Pardo también aseguró que se respetan las reglas de comercio con aquellos países con los que no se tiene un tratado comercial como China, a quien se prevé ajustar aranceles.

Minimiza alerta de EE. UU. a sus ciudadanos en Tijuana

Y al ser cuestionada por la alerta de el Consulado de Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos, por el ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California en la zona de Playas de Tijuana, la presidenta minimizó la alerta que hizo.

Al contrario, declaró que ha incrementado el número de visitantes de Estados Unidos a México.

“Bueno, como siempre lo planteo: cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas. Lo decimos porque tenemos muchísimos visitantes estadounidenses y se ha incrementado en el país.

Y nosotros trabajamos todos los días para la protección de la ciudadanía”, aseguró.

Supervisa en Veracruz acciones de apoyo tras lluvias

Más tarde, Claudia Sheinbaum regresó a Veracruz, donde supervisó en territorio los apoyos y acciones del gobierno, tras las lluvias e inundaciones del pasado fin de semana.

La presidenta arribó al aeropuerto El Tajín, en Veracruz, para dar seguimiento a la supervisión. Además, estuvo en Poza Rica, donde se encontró con la gobernadora Rocío Nahle, quien agradeció el respaldo ante la situación que enfrenta el estado.