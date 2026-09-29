Destaca Sheinbaum primavera laboral con más empleo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, como parte de la primavera laboral que vive México, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, 1.3 millones de personas obtuvieron un empleo, con lo cual la población económicamente activa sumó 62.6 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

“Buenas noticias del mundo laboral. Son 1.3 millones de personas más con empleo de agosto 2025 a agosto de 2026”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Detalló que las reformas laborales realizadas en su gobierno acabaron con la época en la que disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que hoy la Constitución establece que el salario mínimo debe aumentar por encima de la inflación.

Más mujeres tienen empleo: Bolaños

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, la participación económica de las mujeres registró 41 por ciento, un aumento de 2.2 puntos, mientras que la calidad de vida de los trabajadores mexicanos ha mejorado, ya que el número de personas que trabajan más de 48 horas disminuyó de 27.1 a 22.2 por ciento en los últimos cinco años.

Puntualizó que México vive una primavera laboral, ya que con el incremento salarial, el poder de compra aumentó de 0.8 a 1.9 canastas básicas; la meta es llegar a 2.5 en el 2030.

FGR debe investigar a Amílcar Olán

En otro tema, a la mandataria se le cuestionó si la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una carpeta de investigación en contra de Amílcar Olán por los señalamientos de presuntos actos de corrupción en su contra.

La presidenta respondió que si existen pruebas en su contra, o en contra de quien sea, las fiscalías federal y estatales deben abrir un proceso de investigación; sin embargo, omitió hacer un llamado para que la FGR actúe en contra de Olán.

Y tras la desaparición de poderes en Juchitán, Sheinbaum Pardo destacó el reforzamiento que se hizo con la Guardia Nacional del municipio de Oaxaca y la elección del sustituto del alcalde Miguel Sánchez, por presuntos vínculos con el narco.

Mencionó que solicitó a la Secretaría de Gobernación estar “muy pendiente” de Juchitán y en contacto con los ciudadanos para ver quién podría cubrir al presidente municipal.

Evita opinar sobre coordinaciones morenistas

Y al ser cuestionada sobre los coordinadores guinda, la presidenta Sheinbaum evitó opinar sobre las designaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional que hizo Morena en San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua; sin embargo, reconoció que es natural que se susciten inconformidades.

“Es natural que haya personas que a lo mejor no estén de acuerdo. Yo lo que espero es que sea a través del mecanismo que siempre se usa, que son las encuestas, y entiendo que así está siendo”, expresó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Reprocha inacción de ONU

En otro tema, Claudia Sheinbaum insistió en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) necesita una reforma profunda, como lo dijo el canciller Roberto Velasco en la 81 Asamblea General.

Reprochó la actuación de la ONU ante conflictos internacionales, y afirmó que no ha actuado para buscar la pacificación, por ejemplo, en Ucrania o Palestina.