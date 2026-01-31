Destacan acciones contra delitos de alto impacto en BC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la coordinación entre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal ha permitido avances significativos en el combate a la violencia y al tráfico de drogas en Baja California, con decomisos históricos de fentanilo, metanfetamina y cocaína; así como una reducción sostenida en los homicidios dolosos.

García Harfuch detalló que, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos en el estado se redujo en 42 por ciento.

En tanto, al comparar el total anual de 2024 con el de 2025, la disminución fue de 28 por ciento, lo que representa el nivel más bajo desde 2018.

Añadió que Baja California pasó del segundo al tercer lugar nacional en concentración de homicidios dolosos.

En cuanto a resultados operativos, el titular de la SSPC informó que del 1º de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se logró la detención de cinco mil 509 personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de mil 253 armas de fuego.

En materia de drogas, destacó el decomiso de más de 30 toneladas de estupefacientes, entre ellas 242 kilogramos de fentanilo y más de 621 mil pastillas de esta sustancia, además de la inhabilitación de tres laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas.

Sobre el combate a la extorsión, García Harfuch señaló que, como parte de la estrategia nacional contra este delito, se detuvo a más de 70 personas y se logró una reducción del 50 por ciento en la incidencia delictiva en la entidad.

Precisó que 11 de los detenidos eran objetivos prioritarios, y que se iniciaron 29 carpetas de investigación que derivaron en la desarticulación de 20 bandas criminales, principalmente en zonas comerciales.

SESNSP reporta baja del 42 % en homicidios dolosos

Por lo anterior, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una disminución en los homicidios dolosos de 42 % en Baja California, desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Figueroa aseguró que “todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones importantes”.

En el reporte de incidencia delictiva del estado de Baja California, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, expuso que el homicidio doloso pasó de 7.13 homicidios a 4.13.