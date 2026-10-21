Destacan ahorro de 70 mmdp en medicinas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que gracias a la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos se han ahorrado alrededor de 70 mil millones de pesos, respecto al 2024, a través de un esquema de contrataciones directas con fabricantes, subastas inversas y la revisión de contratos.

“La nueva compra de medicamentos o el esquema de compra de medicamentos que se hizo para 2025 y 2026 redujo el monto respecto a 2023-2024, que ya de por sí había reducido frente a años anteriores; y cómo la nueva compra de medicamentos que se está haciendo para el 2027-2028 todavía trae una reducción adicional, gracias a la manera en que se están licitando y adquiriendo los medicamentos”, puntualizó en la conferencia matutina: Las mañaneras del pueblo.

Informó que el objetivo es que en un futuro se implemente una automatización de almacenes y se permita la trazabilidad de todo el proceso, desde la compra hasta la distribución de los medicamentos e insumos.

“Se ha avanzado mucho, porque antes todo estaba tercerizado, todo estaba en manos de terceros y era carísimo, y desde el presidente López Obrador comenzó a disminuir todo eso, pero tenemos que llegar a un punto donde el sistema de salud público sea el más moderno de México y además el de total transparencia”, señaló.

Pide al INE aclarar irregularidades

Así también, pidió al INE aclarar presuntas irregularidades en contrataciones de empresas proveedoras de material electoral.

Insistió que se alista un informe sobre el Fobaproa, como lo anunció semanas atrás.

“Tendría que aclarar el Instituto, tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral (...). Lo primero es que (…) aclare este caso que ha salido recientemente en los medios”, expresó sobre información de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, cuyo chófer es señalado como apoderado de empresa que recibió contratos.

Evalúa proyectos para atender crisis de agua en Jalisco

Además, Claudia Sheinbaum Pardo informó que continúa revisándose la viabilidad y el financiamiento de los proyectos para atender la crisis de agua en Guadalajara y afirmó que aún no se acuerda una reunión con el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.

“Todavía se está trabajando. Hay dos fuentes principales de abastecimiento a la Zona Metropolitana de Guadalajara, una que viene de Lago de Chapala y otra que viene de la Presa del Zapotillo, en ambos hay que terminar algunas cosas que están pendientes”, explicó.

En ese sentido, criticó que “particularmente la de la Presa del Zapotillo era una obra que tenía que haber hecho en el sexenio anterior el gobierno de Jalisco y no la hizo. Entonces lo importante es dotar de agua potable”.

Dice estar “muy cerca” de alcanzar acuerdo comercial con EUA

En otro tema, la mandataria federal afirmó que México está muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos en el marco de las negociaciones del T-MEC y destacó que el principal objetivo es reducir al máximo los aranceles sobre vehículos, acero y aluminio.

“Ya estamos muy cerca, todavía hay algunos temas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles, ese es nuestro objetivo”, explicó.

Por otra parte, aseguró que el programa integral para atender las demandas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe entregarse esta semana e informó que contemplará reducciones presupuestarias en otras áreas del instituto para dar respuesta a las exigencias planteadas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que “tiene que estar esta semana. Lo que le pedí a Zoé [Robledo] es que haga un ejercicio de ver cómo reducir gastos en ciertas áreas que no afecte el servicio de salud, evidentemente, ni los servicios que da el IMSS para poder otorgar un aumento salarial mayor a los trabajadores”.

“Pero al mismo tiempo resolver el tema de contratos, de personas que todavía no son contratadas de manera formal, incluso algunos que vienen desde la pandemia, el tema de algunas solicitudes que se han hecho en estas reuniones en los hospitales, faltan todavía las Unidades de Medicina Familiar. Presentar cinco puntos muy concretos desde el aumento salarial hasta el beneficio a los trabajadores y sobre todo a los derechohabientes”, dijo.