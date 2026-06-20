Destacan Alito Moreno observación internacional en proceso electoral

La Misión de Observación Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), que preside Alejandro Moreno, se reunió en Bogotá con las misiones de Observación Electoral Internacional (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE).

Ello para analizar el proceso electoral que vive Colombia, previo a las elecciones de este domingo, donde más de 40 millones de colombianos habrán de elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República, entre las fórmulas que encabezan los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Moreno Cárdenas reconoció el intercambio de visiones sobre el trabajo que la OEA y la Copppal, dos organizaciones regionales, vienen desarrollando desde hace meses en Colombia y en toda América Latina y el Caribe, el cual brinda certeza, legitimidad y estabilidad institucional en el hemisferio.

El dirigente de los partidos latinoamericanos y caribeños agrupados en la Copppal, también valoró el trabajo profesional que, al igual que la OEA, realiza en Colombia la Misión de la Unión Europea, la cual está a cargo del vicepresidente del Parlamento Europeo, el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, que con un amplio grupo de observadores de largo y corto plazo, repartidos por toda la geografía colombiana, nos brindan una evaluación neutral, objetiva y basada en evidencias de todo el proceso comicial para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en este país.