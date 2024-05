Destacan apoyo de las fuerzas armadas

Recurrí a los militares para garantizar la seguridad del país: AMLO. Cortesía

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que tuvo que recurrir a las fuerzas armadas para garantizar la seguridad o “no iba a poder salir”.

Aunque se definió como civilista-juarista, “es de sabios cambiar de opinión”, y ante “la realidad catastrófica” en la que encontró el país y la corrupción tuvo que echar mano del Ejército Mexicano.

Calificó al Ejército y a la Marina como “dos pilares del Estado” para garantizar seguridad, crecimiento y hasta la creación de empleos, por lo que una vez más reivindicó el papel de las fuerzas armadas.

Le preguntaron sobre la postura que mantuvo antes de ser titular del Ejecutivo, cuando se pronunciaba porque el gobierno y sus tareas estuvieran en manos de civiles, López Obrador respondió: “Soy juarista y soy civilista, pero soy mexicano y tengo una tarea, que es la de transformar al país, y me encontré una realidad catastrófica, y precisamente por la corrupción, y no iba yo a poder salir si no me apoyo en las fuerzas armadas, que además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder. Había otras secretarías de gobierno completamente entregadas a la corrupción. Y por eso eché mano de lo que tenía nuestro país”.

Comentó que 2024, último año de su administración, se debe procurar que no se disparen los asesinatos, para no dejar una carga al próximo gobierno. “Vamos trabajando. Espero cuidar mucho este año, porque el 18, el último año del licenciado Peña, se fue para arriba; entonces, este año tengo que cuidar bastante”.