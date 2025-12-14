Destacan aprobación de Ley sobre Economía Circular

Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacaron la aprobación de la nueva Ley General de Economía Circular, una propuesta clave para establecer un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales.

Maki Ortiz Domínguez, senadora, subrayó que esta ley es fundamental frente a la grave situación que vive el país, donde se generan más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día y miles de toneladas terminan en calles, ríos y barrancas sin ser recolectadas.

La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático recordó que México cuenta con más de 2 mil 200 tiraderos a cielo abierto y recicla apenas entre 9 y 10 por ciento de sus residuos, muy por debajo de países como Corea del Sur, Alemania o Japón.

Explicó que esta ley ordena la política de residuos y materiales, prioriza el reúso, la reparación y el reciclaje, y establece reglas claras de responsabilidad extendida del productor. Asimismo, impulsa la innovación y reconoce la labor de las personas recicladoras, enlazando justicia ambiental con justicia social.

Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura afirmó que la economía circular representa un modelo fundamental para reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar productos, con el fin de extender su vida útil y minimizar los desechos.

Señaló que esta visión es relevante porque permite optimizar los recursos, disminuir la contaminación y promover la sostenibilidad, en un contexto donde cada año se pierden seis millones de toneladas de materiales valiosos en vertederos.