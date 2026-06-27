Destacan aumento de 18 por ciento de visitantes a museos

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que incrementó 18 % los visitantes a la Red de Museos y Zonas Arqueológicas en México. Señaló que en los últimos dos años se registraron 57 millones de visitantes y turistas en el marco del fortalecimiento de infraestructura, lo que representa una inversión de 400 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina de este viernes 26 de junio, la funcionaria destacó la implementación de medidas de seguridad en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde el 20 de abril pasado se registró un ataque armado en la Pirámide de la Luna.

En ese sentido, indicó que museos de la propia dependencia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también han recibido más visitantes y turistas en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por lo que han implementado exposiciones temporales sobre el tema.

Destacan exposiciones culturales en México

Destacó las exposiciones del Museo Templo Mayor sobre Juego de Pelota en Tenochtitlan; del Museo Nacional de Antropología donde se presentan fotografías y dos proyectos realizados por la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, quien retrató el Mundial de 1986. Mientras que en Bellas Artes se presenta Aztlán, una exposición de arte chicano y el muralismo de Roberto Montenegro.

En el Museo de Arte Moderno se presentan colecciones permanentes y experiencias en zonas arqueológicas como Amaneceres y Atardeceres en Tula, Xochicalco, Boca de Potrerillos, lo anterior, también en el marco de juego de pelota.

Museo Textil

La secretaria de Cultura indicó que este mes se inauguró el nuevo Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), el cual cuenta con 12 salas dedicadas al patrimonio textil, historial del inmueble y será residencia de las y los artesanos que participaron: contarán con capacitaciones y talleres de innovación.

El MUT se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México frente al Templo Mayor. De acuerdo con el gobierno federal, el museo reconoce la diversidad y riqueza cultural que habita los textiles de México.

La experiencia incluye una sala interactiva donde se podrá explorar técnicas textiles, fibras, tintes y territorios, además de conocer el nombre de diversas prendas en sus lenguas originarias.