Destacan aumento de 400 mil alumnos en bachillerato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que gracias a que su gobierno construye preparatorias cerca de los hogares de los estudiantes, en 2026 se inscribieron 400 mil jóvenes más al Bachillerato Nacional, respecto a lo registrado en 2025; mientras que con las Becas para el Bienestar, la meta es que este año beneficien a 22 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

“Miren qué hermoso, la verdad: 400 mil jóvenes más se inscribieron al Bachillerato Nacional, respecto al año pasado. Quiere decir que hay más preparatorias, que la difusión que hemos hecho para que los jóvenes se inscriban, la Beca Rita Cetina para que no abandonen en 3º de secundaria y el programa también Te extrañamos en el salón, para que no se abandone la escuela. 400 mil jóvenes más en la preparatoria.

“Para la mejor atención a las causas que generan la violencia, la mejor política, más educación, más espacios educativos, más becas que permitan que los jóvenes estén en la escuela. Es un logro enorme y la verdad nos sentimos muy orgullosas y orgullosos”, puntualizó.

Disminución de cuentas de reclutamiento

Así también, aseguró que han bajado en redes sociales las cuentas de reclutamiento forzado de jóvenes.

La mandataria destacó la Alerta Nacional de Búsqueda y el reporte de más de 16 mil personas localizadas en los últimos meses.

“Hay un área de ciberseguridad en el Centro Nacional de Inteligencia que está revisando permanentemente, las 24 horas del día y además con las mejores herramientas, páginas de TikTok, de cualquiera de las redes sociales, cualquiera de las plataformas, incluso de videojuegos (...) Es un trabajo permanente, de tal manera que no quede impunidad”, expuso.

Solicita a subsecretario de Agricultura renuncia

Por otra parte, Sheinbaum Pardo informó que le pidió a Leonel Cota Montaño su renuncia a la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para evitar malas interpretaciones, luego de que su hijo Manuel Cota Cárdenas fue elegido como coordinador estatal en Baja California Sur.

Explicó que “yo sé lo pedí, porque su hijo es coordinador de Baja California Sur, y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí y que su hijo esté compitiendo”.

Deslinda a Maru Campos de operativo

Además, tras la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ante el operativo en el que participaron agentes de la CIA, la presidenta deslindó a la gobernadora panista, Maru Campos.

Dijo que fue la propia Fiscalía de Chihuahua la que hizo la primera imputación a Jáuregui.

“De la investigación que tiene la Fiscalía, finalmente el responsable directo es el fiscal, de acuerdo con lo que menciona la Fiscalía. No tienen, hasta donde yo sé -y si no que lo aclare la fiscal- alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora, hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la Fiscalía”, declaró.

En otro tema, la presidenta lamentó el fallecimiento de otro connacional en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos y aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interpondrá una denuncia en ese país.

Explicó que “el día de ayer falleció otro connacional en un centro de detención. Ayer mismo estuvo Roberto Velasco en contacto con los familiares, emitió un comunicado y vamos a poner una denuncia en Estados Unidos”.

Rechaza que Trump haya condicionado el T-MEC

Así también, Sheinbaum Pardo rechazó tajantemente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya condicionado la entrega de narcopolíticos a cambio de la firma del T-MEC.

“Nada de eso. Nunca ha usado la palabra narcopolíticos en sus conversaciones. En general, en las llamadas de teléfono hablamos de seguridad y de comercio”, explicó durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.