Destacan buena relación de EUA con gobierno de México

Durante el programa The Sunday Briefing del canal Fox News, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, habló sobre la buena relación que existe con México en la materia de agricultura con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el programa reconoció la labor que se realizó en el municipio de Metapa de Domínguez, en el estado de Chiapas, México, al inaugurar la Planta de Producción de Moscas Estériles del gusano barrenador del ganado.

Por medio de redes sociales, la funcionaria mencionó que se realizó la construcción de una enorme instalación de 22 mil pies cuadrados en Metapa, para aumentar significativamente nuestra capacidad total de moscas estériles.

Cooperación vs. el gusano barrenador

La inauguración oficial se llevó a cabo el pasado viernes 27 de junio, en donde realizó el recorrido por las instalaciones junto a la presidenta y otros miembros de su gabinete. Además, en el evento se anunció un financiamiento adicional de 84 millones de dólares para ampliar aún más la producción.

La funcionaria estadounidense destacó que la construcción de la planta en apenas un año refleja el compromiso de ambas administraciones para responder a la emergencia sanitaria que representa el gusano barrenador.

El embajador Ronald Johnson recordó que la técnica de liberación de moscas estériles permitió erradicar anteriormente el gusano barrenador de América del Norte y confió en que el éxito pueda repetirse.

Con la nueva inversión anunciada por Estados Unidos, ambos gobiernos buscan acelerar la producción y liberación de insectos estériles, una estrategia que impide la reproducción del gusano barrenador y que décadas atrás permitió erradicar la plaga en la región.