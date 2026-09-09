Destacan canje voluntario de 13 mil armas de fuego

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances del eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el cual destacó el canje voluntario de más de 13 mil armas de fuego y la implementación de un paquete de programas educativos, laborales y comunitarios diseñados para alejar a los jóvenes de la violencia.

Armas por dinero

En materia de desarme voluntario, la funcionaria informó que del primero de octubre de 2024 a la fecha la ciudadanía ha canjeado un total de 13 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo mediante un proceso completamente anónimo. De manera paralela, las autoridades mantienen la entrega de juguetes educativos a cambio de juguetes bélicos, al tiempo que refuerzan las Ferias de la Paz y las visitas casa por casa para facilitar trámites de identidad como actas de nacimiento.

En el ámbito del desarrollo juvenil y bajo la premisa de que la seguridad es fruto de la justicia, detalló la meta de incorporar a 400 mil estudiantes a través de la construcción, ampliación y transformación de planteles de bachillerato en todo el país. Asimismo, señaló que ya se encuentra en marcha la obra de los primeros 60 centros México Imparable, enfocados en el deporte, la cultura y la salud mental.