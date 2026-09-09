Destacan captura de 111 funcionarios

A casi dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, 111 funcionarios públicos vinculados con actividades delictivas y dos mil personas por el delito de extorsión.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, expresó que “son personas que ya no pueden continuar generando violencia ni dañando a la población (…) Los resultados que hoy presentamos son consecuencia de instituciones que comparten información y capacidades, de un trabajo diario y permanente para proteger a la población y de una estrategia que la materializan miles de mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida por su país”.

En ese sentido, destacó la detención de algunos objetivos prioritarios como Rubén Nemesio Oseguera, “El Mencho”; Rubén “N”, “R1”; Hugo “N”, “El Tuli”; Audias “N”, “El Jardinero”; César Alejandro “N”, “El Güero Conta”; Ramón “N”, “R1”; Jesús “N”, “El Chuy”; Alfonso “N”, “Quiringuas”; César Alejandro “N”, “El Botox”; Luis Enrique Barragán, “R5”; Jesús Alberto “N”, “El Dron”, entre otros.

Adicionalmente, resaltó las detenciones que se han dado como resultado de la Operación Enjambre, entre los que destacan Isaac “N”, alcalde de Esperanza, Puebla; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública Municipal; Manuel “N”, hermano de este; y Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla.

Explicó que también se han asegurado 34 mil 353 armas de fuego, de las cuales el 80 % son provenientes de Estados Unidos y el 61 % de estas fueron armas largas, la mayoría de estas localizadas en Sinaloa, Sonora y Baja California.

Bloquean cuentas al exsecretario de Rocha

García Harfuch confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Ricardo Velarde Cárdenas, alias “El Pity”, empresario que se desempeñó como secretario de Economía en Sinaloa durante el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, hoy imputado en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.

El funcionario detalló que la UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, aclaró que este es un “caso aparte de todo lo demás en Sinaloa”, en relación a los 10 exservidores de la entidad señalados por el Departamento de Justicia, entre ellos el propio gobernador con licencia, Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

“Este es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte de la UIF, de empresas que estaba investigando de esta persona. Lo va a dar a conocer FGR, pero tengo entendido que ya se está investigando”, explicó García Harfuch.

Perfil

Ricardo Velarde Cárdenas es un empresario de bares y restaurantes del sur de Sinaloa, y uno de los nuevos perfiles políticos que impulsó el entonces gobernador Rocha Moya antes de ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.

El empresario renunció como secretario de Economía de Sinaloa el 23 de octubre de 2025.