Destacan compra de 30 trenes de repavimentación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en este año que concluye, su gobierno adquirió 30 trenes de repavimentación, de los cuales, 10 se entregaron en el Estado de México, y los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

En un mensaje difundido en sus redes sociales este sábado, la jefa del Ejecutivo federal también destacó que su gobierno está en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores.

“Este año adquirimos 30 trenes de repavimentación, de los cuales, 10 se entregaron en el Estado de México; los demás rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

Además, estamos en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores. Avanzamos”, resaltó.

Pavimentación

La presidenta Claudia Sheinbaum también difundió un video de su reciente visita al Estado de México en donde, conviviendo con trabajadores, detalló que estos trenes ayudarán a pavimentar todas las calles de 10 municipios de esa entidad, como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México.

“Estamos en una perfiladora, es parte de los trenes de pavimentación que estamos comprando para todo el país y ahora estamos aquí en el Oriente del Estado de México, en Texcoco, porque son varias máquinas que van a servir para pavimentar todas las calles de 10 municipios del Estado de México.

Son 10 municipios que ya tienen estos equipos y las y los presidentes municipales se van a encargar a partir de ahora ya a iniciar la repavimentación”, explicó la mandataria federal.

Actualización de IEPS no impactará en gasolina

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el precio de la gasolina regular se mantendrá estable durante 2026, al reiterar la vigencia de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que opera desde marzo de este año y que no se verá afectado por la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con un comunicado conjunto, Hacienda y la Secretaría de Energía señalaron que el ajuste del IEPS por inflación que entrará en vigor a partir del 1 de enero no tendrá impacto en el precio final al consumidor, por lo que el combustible de bajo octanaje, menor a 91, continuará vendiéndose por debajo de los 24 pesos por litro.

Las dependencias explicaron que la estrategia se basa en un pacto voluntario con empresarios gasolineros, cuyo objetivo es ofrecer certidumbre en los precios y evitar fluctuaciones abruptas que afecten a los consumidores.

Ajustes

Bajo este esquema, los ajustes fiscales no se trasladan al público mientras el acuerdo se mantenga vigente.

El programa de estabilización es coordinado de manera interinstitucional e involucra a las secretarías de Hacienda, Energía y Medio Ambiente, así como a organismos reguladores y de supervisión como la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de Pemex.

Hacienda subrayó que la continuidad de la estrategia busca preservar la estabilidad del mercado de combustibles y proteger el poder adquisitivo de los hogares, en un contexto de ajustes fiscales automáticos derivados de la inflación, pero sin presiones adicionales sobre el precio de la gasolina regular en el arranque de 2026.