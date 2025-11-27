Destacan inversión de 850 mil mdp en programas

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, dijo que bajo la guía de la presidenta, la política de bienestar se consolida como el corazón de la Cuarta Transformación, lo que ha permitido que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza, se redujo la desigualdad y a la fecha 32 millones de personas reciben un Programa del Bienestar con inversión social de 850 mil millones de pesos (mdp).

Al comparecer ante el pleno del Senado en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, expuso que los “resultados son contundentes: 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, la desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35 %, mientras que el de los más ricos creció un cuatro por ciento. Actualmente, 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar”.

Destacó que el hecho de que 13.4 millones hayan salido de la pobreza es un triunfo del pueblo y nuestra mayor satisfacción. “Viene lo mejor para México. Avanzamos con la fuerza del pueblo, construyendo justicia y bienestar para las futuras generaciones”.

Indicó que los Programas del Bienestar tienen garantizados los recursos porque se gobierna con honestidad y austeridad republicana, lo que permite invertir en el pueblo. Desde 2019, la inversión acumulada supera la inversión social de 4.5 billones de pesos.

“Bajo la estrategia México Te Abraza, se han entregado casi 80 mil tarjetas del programa de Bienestar Paisano a connacionales repatriados, se apoya a los Centros del Bienestar en la frontera con una inversión de 700 millones de pesos en atención humanitaria y retorno”, apuntó Montiel Reyes en su exposición inicial ante senadores.