Destacan inversión en compra de medicamentos

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que entre 2025 y 2026 se han invertido 332 mil millones de pesos en la compra de medicamentos.

Dijo que en lo que va de 2026, las unidades médicas del país han recibido 125 por ciento más piezas de medicamentos, comparado con lo que recibieron el año pasado.

“En estos dos años hemos recibido más de tres mil 182 millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud, de tres mil 291 tipos de medicamentos, materiales de curación, dispositivo, reactivos y pruebas. Y comparado con el primer año, el primer semestre de 2025, entre enero y agosto, este 2026 se ha incrementado todo lo que llega a las unidades de salud y a los centros hospitalarios, 125 por ciento más piezas”, afirmó.

Tratamientos oncológicos

El funcionario federal detalló que para la compra de medicamentos oncológicos, el gobierno federal compró 21 millones de piezas de 221 claves, con una inversión de 74 mil millones de pesos.

“Es una inversión para medicamentos contra el cáncer de 74 mil millones de pesos, y en este año 2026 se incrementó en 133 % el número de medicamentos que han llegado a los institutos que atienden cáncer, comparado con el mismo periodo 2025”, comentó.

García Dobarganes también informó que en dos años se han inaugurado 33 hospitales en el país: seis del Issste, siete del IMSS y 20 del IMSS Bienestar, que en conjunto suman mil 535 camas nuevas, con una inversión de 23 mil 799 millones de pesos.