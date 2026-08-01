Destacan la cooperación de agencias de México y EUA

Bajo una monumental bandera con 50 estrellas, un fondo azul y líneas horizontales rojas y blancas se conmemoró en la nueva Embajada de Estados Unidos en México el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Con el embajador Ronald Johnson y su esposa Alina como anfitriones, en la embajada, desfilaron influencers, periodistas, empresarios, diplomáticos, militares y políticos de oposición y de la autollamada Cuarta Transformación.

La gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, el mandatario queretano Mauricio Kuri; la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y el exaspirante presidencial Eduardo Verástegui se hicieron presentes.

En su intervención, el canciller Roberto Velasco llevó al embajador y a la comunidad estadounidense el saludo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la coordinación entre ambos países se siente en México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Además, celebró que la relación bilateral es de las más integradas del mundo, y bajo el liderazgo de Sheinbaum y Trump mantienen una comunicación directa, franca y constante.