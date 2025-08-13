Destacan mano firme de Sheinbaum contra el crimen

La embajada de Estados Unidos en México felicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “por su continua y valiente cooperación” en el traslado de 26 reos de alto perfil a territorio estadounidense.

El embajador Ronald Johnson expresó su profundo agradecimiento con la presidenta Sheinbaum y su administración “por demostrar determinación frente al crimen organizado”.

“Esta transferencia es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad. Estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses, y los ciudadanos de nuestras naciones estarán más seguros”, declaró.

“Es un honor para mí servir bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto a la fiscal general, Pam Bondi, cuyo firme enfoque en la seguridad pública y la cooperación para la aplicación de la ley ha impulsado directamente los esfuerzos para que los fugitivos enfrenten la justicia.

“Su determinación fue fundamental para hacer realidad este segundo traslado”, dijo el diplomático.

Esfuerzo coordinado

La embajada resaltó esta acción sin precedentes de principios de este año que involucró a 29 fugitivos: “Este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los presidentes Trump y Sheinbaum”.

Destacó que entre los transferidos este martes 12 de agosto se encuentran personajes clave de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa.

Apuntó que enfrentan graves cargos penales en tribunales federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

“Su aprehensión y traslado son el resultado de la cooperación sostenida entre agencias estadounidenses y mexicanas, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos”, indicó la embajada.

Al reiterar la colaboración entre ambos países, señaló que el esfuerzo conjunto refleja las prioridades de seguridad compartidas, así como la creciente cooperación para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones terroristas transnacionales.