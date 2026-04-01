Destacan más de 97 % de abasto de medicamentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el promedio de abasto de medicamentos es de más del 97 por ciento en las tres instituciones de salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y puntualizó que se continúa trabajando para llegar al 100 por ciento.

“El esquema de compra de medicamentos nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97 por ciento en las tres instituciones. Evidentemente, el objetivo es llegar al 100 por ciento. ¿Por qué no hemos llegado al 100 por ciento? En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había”.

“Estamos trabajando para tener el 100 por ciento, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos. Y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos”, puntualizó en Las mañaneras del pueblo.

Abasto de medicamentos aún no alcanza su totalidad

La mandataria reconoció que el sistema público de salud aún no alcanza el abasto total de medicamentos, debido principalmente a retrasos en la entrega por parte de algunos proveedores y a problemas de distribución entre unidades médicas, aunque aseguró que el suministro ha mejorado de manera significativa.

Agregó que, en caso de que haya necesidad de reportar la falta de un medicamento, las y los pacientes pueden acercarse a los módulos de Trato Digno, marcar al número 079 o ingresar en la página recetacompleta.gob.mx para hacer la solicitud correspondiente.

Sostuvo que, pese a los pendientes, el país ha registrado avances importantes en comparación con años anteriores, al consolidar un sistema de compra y distribución más coordinado entre instituciones.

Ve posible apertura gradual de frontera al ganado

Además, la presidenta de México, señaló que existe la posibilidad —aunque aún sin certeza— de que en los próximos meses pueda abrirse de manera paulatina la frontera para la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos, luego de avances en el combate a la plaga del gusano barrenador.

La mandataria explicó que autoridades mexicanas mantienen coordinación constante con la Secretaría de Agricultura estadounidense para evaluar los resultados de las acciones sanitarias implementadas en ambos países.

Lamenta asesinato de dos activistas

Y tras los asesinatos de las activistas Sandra Rosa Camacho, en Morelos, y Diana Belén García Alfaro, en Estado de México, quienes hicieron públicos sus casos y amenazas, la presidenta aseguró que se trabaja en los hechos que “son muy dolorosos”.

Sheinbaum Pardo indicó que tiene que desarrollarse más mecanismos cuando se hacen denuncias a través de las redes sociales, como lo hicieron las activistas.

“Estamos trabajando con los gobiernos de los estados, y particularmente estos dos casos que son muy dolorosos, porque todos vimos cómo en las redes sociales denuncian y después, lamentablemente, pues viene el homicidio”.

Tren al AIFA no estará listo para Semana Santa

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no estará listo para Semana Santa, fecha que se planteó en un inicio en el marco de la Copa FIFA 2026.

Sheinbaum Pardo indicó que se va a retrasar “algunas semanas”.

“Como ya vienen las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración porque queremos que esté certificado para que se pueda operar. Entonces, la fecha están por dármela, pero es ya en unos días”, dijo la presidenta.