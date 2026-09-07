Destacan operativo tras localizar a Jenny Kalindy

Tras darse a conocer que fue localizada con vida la estudiante del Ciesas de origen ecuatoriano, Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que fue resultado de las acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, informó que a partir del alertamiento del caso se activaron los mecanismos de coordinación para recabar información con familiares y personas cercanas, con la finalidad de coordinar acciones con diversas autoridades.

Aseguró que desde el puesto de mando que opera 24/7, servidores públicos de la Segob, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dieron seguimiento a las labores de localización, así como autoridades capitalinas.

“El objetivo de la ANBI es articular capacidades institucionales para la búsqueda inmediata de cualquier persona, independientemente de su nacionalidad.

“En este caso, el intercambio oportuno de información y la coordinación entre las instituciones permitieron orientar las acciones hacia distintos puntos de la Ciudad de México y dar seguimiento a información relevante para la búsqueda, hasta lograr la localización con vida de Jenny Kalindy”, detalló Gobernación.

La Segob reconoció el trabajo de las instituciones y refrendó que la coordinación inmediata es fundamental para fortalecer las capacidades del Estado en la búsqueda y localización de personas.