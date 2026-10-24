Destacan percepción de inseguridad, descendió 58.1 %

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, celebró la baja histórica de percepción de inseguridad en México reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en septiembre de 2026 se ubicó en 58.1 %

Según lo dicho por García Harfuch, el porcentaje reportado por el Inegi es el nivel más bajo registrado desde que inició esta encuesta en septiembre de 2013, es decir, desde hace 13 años.

Asimismo, el funcionario federal destacó que en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades del país registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

La encuesta también muestra avances en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades, como que la población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3 %, el menor nivel desde 2013.

Otro de los puntos importantes del censo es que las personas que atestiguaron disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7 % respecto al cuarto trimestre de 2024 y otro gran logro es que la percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2 %.

Omar García celebró los resultados y sostuvo que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete seguirá fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad.