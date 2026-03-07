Destacan presencia de seguridad en Jalisco

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el gabinete de Seguridad tendrá presencia en Jalisco para proteger a población, tras el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ese viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, García Harfuch indicó que como parte de la estrategia nacional contra la extorsión se han realizado 44 detenciones de personas y se han iniciado 257 carpetas de investigación: “Estas acciones han permitido una reducción del 26 % en la incidencia de este delito en la entidad”.

Destacó que en Jalisco, en coordinación de autoridades federales con estatales, se han desarrollado líneas de investigación que han permitido ubicar zonas de operación, centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales, además que se han realizado operativos focalizados para detener a generadores de violencia, asegurar drogas y afectar las capacidades operativas y financieras de estas organizaciones en distintas regiones del estado.

Harfuch presenta Plan Kukulkán de seguridad

Y a menos de 100 días de que inicie la Copa FIFA 2026, y ante la llegada de millones de visitantes a México, el titular de la SSPC, presentó el Plan Kukulkán para dar seguridad en este evento deportivo.

García Harfuch destacó que esta estrategia para el Mundial contempla coordinación internacional con Canadá y Estados Unidos.

“Diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulkán es coordinado por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades”, expuso.

Operativo en funeral fue para proteger a ciudadanía

Así también, Omar García Harfuch aseguró que el dispositivo de seguridad que incluyó elementos de fuerzas federales y estatales, y acompañó la carroza con el cuerpo de “El Mencho” en Zapopan, fue para proteger a la ciudadanía y no para “escoltar” al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al funcionario se le expuso la indignación de las madres buscadoras y colectivos de búsqueda al ver la supuesta protección del cuerpo del criminal en el panteón Recinto de la Paz en dicho municipio.

Asimismo, el titular de la SSPC descartó que haya un operativo en el panteón para evitar que se visite a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Finalmente, Omar García Harfuch, reportó que van 47 personas detenidas por el caso del Racho Izaguirre, a un año de los hallazgos en este predio en Teuchitlán, Jalisco.

Indicó que “lo que se ha encontrado, son más indicios de un centro de adiestramiento”.