Destacan reconocimiento de pueblos indígenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta, con las 16 mil 728 comunidades de los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano del país, la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tiene por objetivo promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos.

“Por primera vez en la historia del México, independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto. Ahí mismo viene el tema de la discriminación, porque se garantizan todos los derechos, colectivos e individuales. Pero el tercero, que es igual de importante, es la parte del pensamiento de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que es el humanismo mexicano. Que tiene un pilar en las grandes civilizaciones que existían antes de que llegaran los españoles, de que nos invadieran los españoles, y que persisten hasta ahora”.

Reconoce a rey por hablar de abusos de Conquista

“Ahora que vino el rey de España, el jefe del Estado español, después del debate del perdón, que nosotros seguimos pensando que el perdón es lo mejor que pudiera haber porque engrandece a los pueblos, pero el rey dio un paso al hablar de los abusos de la Conquista y por eso el recibirlo aquí. Pero en esa reunión lo que yo le insistí muchísimo es que el perdón, y más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Explicó que la convocatoria se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para que posterior a su consulta y aprobación por parte de los pueblos indígenas y afromexicanos, se presente a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

La jefa del Ejecutivo señaló que en los gobiernos de la Cuarta Transformación hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; por ello, por primera vez se les ha asignado un presupuesto que se entrega directamente a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam).

Sobre investigación de NYT sobre morenistas

En otro tema, la mandataria criticó al periódico estadounidense New York Times por no revelar las fuentes de su nota “Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump”.

Claudia Sheinbaum desestimó la información publicada por el medio extranjero que aseguró que funcionarios morenistas estarían cooperando con el gobierno estadounidense en la investigación contra 10 funcionarios y exfuncionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.

Añadió que su administración no tiene información de que funcionarios de Morena estén cooperando con el gobierno de Estados Unidos.

Además, la mandataria criticó el reciente programa del PAN -en el que propone entre otras iniciativas, construir una megacárcel y cadena perpetua para “narcopoliticos”- y acusó que ese partido busca regresar al “pasado de privilegios, de corrupción y de autoritarismo”.

A pregunta expresa, Claudia Sheinbaum cuestionó el nuevo programa del blanquiazul al señalar que dónde está la libertad, la democracia y la atención a las causas que originan la violencia.

Aseguró que con esto se demuestra que hay dos proyectos de nación: el regresar al pasado neoliberal de corrupción, de privilegios o continuar con la transformación.