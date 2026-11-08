Destacan reducción de delitos de alto impacto

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó los avances de la demarcación en materia de seguridad, infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

Ante más de 100 mil personas, la mandataria acudió al Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, donde informó que, desde el inicio de su administración en 2024, los delitos de alto impacto disminuyeron 20 % en la demarcación, como resultado de la coordinación cotidiana entre el gobierno central y la alcaldía.

En materia de infraestructura, detalló que se han pavimentado 20 kilómetros de vialidades primarias y que se destinaron 110 millones de pesos para iluminar 34 kilómetros de colonias completas, así como para construir 10 Caminos de Mujeres Libres y Seguras.

También destacó la construcción de más de mil metros de un tanque subterráneo para desalojar agua pluvial y prevenir inundaciones, particularmente en la zona de Aragón; además explicó que esta infraestructura tiene capacidad para desalojar cinco millones de litros de agua, volumen que comparó con 52 albercas olímpicas en un día.

La mandataria también destacó la reciente inauguración de La Soberana, considerada la Utopía más grande de la Ciudad de México, ubicada en el espacio que anteriormente ocupaba el Deportivo Hermanos Galeana; indicó que, en poco tiempo, este complejo ha recibido a más de 70 mil visitantes.

Además, anunció que se encuentran en proceso dos Utopías más en Gustavo A. Madero, cuyas obras arrancarán este año: una en el camellón de avenida Eduardo Molina y otra en el Deportivo Carmen Serdán.

A estos proyectos se suman las Casas de las 3R, que se construyen en las colonias 25 de Julio y Gabriel Hernández, espacios que contarán con estancias infantiles, casas de día para adultos mayores, centros de rehabilitación, comedores, lavanderías y servicios de apoyo para mujeres cuidadoras.