Destacan reducción de violencia en Gómez Palacio

Durante una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó la reducción de la violencia en esa localidad del estado de Durango.

El funcionario reconoció que existe un “avance en seguridad”, al término de la reunión del gabinete de seguridad, realizada en Palacio Nacional, y que estuvo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, quien fue invitada para recibir la notificación sobre los logros en materia de combate a la inseguridad.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Durango es el tercer estado más pacífico del país, por debajo de Yucatán y Tlaxcala.

La semana pasada, García Harfuch acudió personalmente a Gómez Palacio para supervisar los operativos conjuntos que se desarrollan en esa localidad.

Una semana después, Martínez Arango fue invitada para ser notificada sobre la reducción de cifras en materia de robo, así como estadística de aseguramientos y detenciones desde la llegada del Gobierno Federal al municipio.

La alcaldesa detalló que los resultados se darán a conocer en breve por parte de la Presidencia, y celebró el reconocimiento de Gómez Palacio como municipio prioritario, lo que sostuvo, permitirá canalizar esfuerzos y recursos adicionales para atender con eficacia los retos en materia de seguridad pública.

“Este reconocimiento nos obliga a redoblar esfuerzos. Con el respaldo del Gobierno de México y del Gobierno de Durango, trabajamos con firmeza y convicción para garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestras familias”, indicó.

Harfuch y Quintero coordinan estrategia de seguridad nayarita

Por otra parte, Miguel Ángel Quintero, gobernador de Nayarit y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunieron para hablar sobre de la estrategia de seguridad del estado.

De acuerdo con el gobernador de la entidad, Nayarit es uno de los estados más estables de México, por lo que buscan seguir obteniendo buenos resultados que impulsen la confianza de la gente en la Administración del mandatario y en el trabajo de las Fuerzas Armadas.

Desde la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Quintero reiteró su compromiso por impulsar políticas públicas más efectivas como parte del fortalecimiento a la seguridad y justicia en la entidad.

“Con el respaldo del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuaremos llevando a cabo una estrategia conjunta” señaló el gobernador.