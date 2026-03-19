Destacan resultados en cooperación histórica

La “cooperación histórica” entre México y Estados Unidos para detener el tráfico de fentanilo y la migración ilegal da “buenos resultados”, dijo el embajador estadounidense en nuestro país, Ron Johnson.

Durante la 109 Asamblea General de Socios de la American Chamber Mexico (Amcham), el diplomático afirmó que los dos gobiernos trabajan para detener el tráfico de fentanilo, desarticular el flujo de armas de fuego ilícitas, combatir la trata de personas y la migración ilegal.

Expuso que “esa cooperación está entregando resultados reales para nuestra gente y nuestras comunidades: la frontera más segura de la historia. La inmigración ilegal está en mínimos históricos y hay cero liberaciones de migrantes en la frontera. Las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos continúan disminuyendo mensualmente; tienen una tendencia a la baja”, aunque falta por hacer.

Comentó que “cuando Estados Unidos y México trabajan juntos somos más fuertes. Somos más fuertes económicamente, somos más fuertes estratégicamente y somos más fuertes frente a competidores desleales de otros lugares del mundo. Por eso, los pasos que refuerzan la competencia justa ayudan a proteger ambas economías y fortalecen a América del Norte en su conjunto. América del Norte unida. América del Norte podría ser independiente. Piénsenlo”.

Añadió que los dos países “podrían alimentarse mutuamente. Podemos proporcionar el agua que necesitamos. Podríamos ser independientes y tener todo lo que necesitamos para nuestra gente”.

Dijo que, si se aprovecha esta oportunidad, se enviará al mundo una señal de cómo una relación bilateral puede alcanzar esos niveles.

Revisión T-MEC una oportunidad, no un riesgo

El embajador comentó que se lleva a cabo la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México rumbo a la revisión del T-MEC y consideró que “pasaremos por el proceso de revisión formal este año”, y espero eso con ansias. No lo vemos como un riesgo, lo vemos como una oportunidad. Una oportunidad para profundizar la integración que tenemos, para fortalecer nuestras cadenas de suministro aquí en el hemisferio occidental, aquí en América del Norte, y para reforzar nuestra competitivida”.

Subrayó que ambos países tienen la asociación más fuerte, a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y pidió que el comercio sea la plataforma de diálogo y un lugar para generar crecimiento, así como para apoyar negocios, y dijo que “apoyar el comercio reduce la incertidumbre”.

Añadió que hay muchas oportunidades en la región de Norteamérica, sobre todo porque entre ambos países hay una relación comercial muy grande, la mayor de todo el mundo.

México y EE. UU., “como un matrimonio que no se pueden divorciar”.

Agregó que alguna vez le dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que los dos países son como un matrimonio que no se pueden divorciar, pero que requieren platicar de todas las diferencias que tienen, a fin de encontrar formas de avanzar en los negocios para ganar-ganar, aunque algunas veces se puede perder-perder.