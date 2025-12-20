Destacan rol de Harfuch en el combate del narco

El medio The New York Times destaca en un perfil el rol del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, como “punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses”.

Añade que “el intercambio de inteligencia entre ambos países ha aumentado, y el presidente (Donald) Trump ha centrado su atención en los narcotraficantes de Sudamérica en lugar de México”.

El medio destaca que “los analistas de seguridad dicen que si bien Harfuch merece crédito por su progreso, los cárteles de México son demasiado poderosos, demasiado ricos, están demasiado fuertemente armados y demasiado profundamente arraigados en el sistema político para erradicarlos”.

Estrategia

Harfuch también “dijo que su estrategia multifacética se centra en reforzar la inteligencia para apuntar con mayor precisión las operaciones, fortalecer a los investigadores y fiscales para asegurar más condenas y coordinar la acción entre las fuerzas de seguridad federales y estatales”, indicó el Times.

El NYT dice que el enfoque con la administración de Claudia Sheinbaum “contrasta marcadamente con la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ del predecesor y aliado de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien buscó abordar las causas fundamentales en lugar de la violencia en sí. El nuevo gobierno ha desplegado miles de fuerzas de seguridad para patrullar los bastiones de los cárteles y ejecutar ataques precisos”.

“Esto ha ayudado a congraciarse con el señor Harfuch ante Washington. Funcionarios de la administración Trump han elogiado la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México bajo su dirección”, dice el medio en el perfil, que acompaña con una entrevista a Harfuch.