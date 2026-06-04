Destacan transparencia por obras del Mundial

La senadora Guadalupe Chavira aseguró que hay claridad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA en la Ciudad de México (CDMX), porque el gobierno capitalino abrió un portal con el fin de transparentar el gasto de 23 mil 122 millones de pesos destinados a más de dos mil 241 obras de infraestructura y servicios.

Después de que el presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, denunció que “hay despilfarro y posible desvío de recursos por parte del gobierno capitalino, donde la jefa de gobierno Clara Brugada anda jugando a las pinturitas con el dinero de los chilangos”, la senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reprobó que se acuse sin pruebas y sin tener calidad moral para poner en duda a un gobierno empeñado en cumplir con las metas y obras previstas.

Chavira remarcó que en su paso por el Partido Acción Nacional (PAN), Chertorivski sí dejó pendientes que no ha aclarado, como la acusación de fraude por más de 570 millones de pesos (mdp) con viviendas de interés social, compradas con documentación apócrifa al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Fovisste), por el cual se abrió una investigación en la entonces Secretaría de la Función Pública.

“Que el señor Chertorivsky no se equivoque y que mejor aclare qué sucedió, porque en el gobierno de la ciudad sí hay transparencia en sus cuentas, no como los excolaboradores de Felipe Calderón que hicieron negocios al amparo de los cargos públicos. No hay que olvidar que esa acusación, documentada por la prensa de investigación, surge después de ser secretario de Salud y director de Diconsa con el calderonismo”, recordó la legisladora capitalina.

Padre de Chertorivski se benefició de contratos

Asimismo, acusó que la empresa del padre de Chertorivski, “Caza de Estrategias Latinoamérica S.C.”, se benefició con 21 contratos entre 2003 y 2018 como proveedor, por más de 28.6 millones de pesos con la Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras dependencias.