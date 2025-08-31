Destapa PVEM a Maki Ortiz para gubernatura en 2028

El coordinador nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, se declaró el principal impulsor para que la actual senadora por San Luis Potosí, Maki Ortiz Domínguez, aparezca en la boleta para la gubernatura de Tamaulipas en las próximas elecciones.

Escobar estuvo en Reynosa para encabezar una conferencia de prensa. Ahí, el dirigente nacional anunció además su apoyo para la actual diputada local, Casandra de los Santos, a quien dijo, está convenciendo para que se reelija en el Distrito Federal o vaya por la presidencia municipal de Río Bravo.

“Las destapo a las dos, tienen un futuro brutal. Yo quiero convencer a Casandra que se reelija en el DF (CDMX), pero va a ser una decisión de ella, y en el caso de Maki, no necesito convencerla, pero soy su máximo promotor para que vaya en la boleta en el 28 a la gubernatura”.

Escobar destacó que si la elección en Tamaulipas fuera mañana, están listos para ir solos y competir a cabalidad para ganar muchos municipios.

“La gubernatura es hasta el 28, habrá que esperar, pero diría que en Tamaulipas como en la mayoría de las entidades, el partido podría contender de manera independiente. Habrá que analizar plataformas, proyectos de gobierno y la parte personal”.

Hoy, agregó, “los antecedentes, la vocación social, la preparación profesional, el trato personal con elementos que antes no se tomaban en cuenta, pero hoy son fundamentales para tomar decisiones”.

Dijo que su partido tiene perfiles para candidatos en todos los espacios y que piensa que para construir coaliciones tiene que haber una comunión en la plataforma de gobierno, en las agendas legislativas, pero también en el trato personal.