Destapa Velasco a Ruth González en SLP

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora de San Luis Potosí, al asegurar que encabeza ampliamente las preferencias electorales y que su postulación sería prácticamente un hecho si ella así lo decide.

Velasco afirmó en entrevista que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, González Silva se encuentra “dos a uno arriba” frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a los 20 puntos, lo que la perfila con claridad como la opción más competitiva del partido para suceder a su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo.

Al ser cuestionado directamente sobre si ella será la próxima gobernadora de San Luis Potosí, respondió: “Sí, sin duda, esperemos, si ella quiere”.

Consultada al respecto, la senadora Ruth González evitó asumir una postura definitiva y subrayó que por ahora su prioridad es el trabajo legislativo.