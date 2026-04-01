Destapan a exbasquetbolista como candidato a gobierno

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, destapó al exmorenista y actual alcalde de Compostela, Gustavo Ayón, como candidato a la gubernatura de Nayarit.

Entrevistado luego de anunciar la campaña de MC “México cree en México”, Álvarez Máynez aseguró que el exbasquetbolista es un orgullo para nuestro país por sus logros internacionales, además de que una de sus ventajas es que no proviene de la clase política.

“Esta invitación a un mexicano que nos hace sentir orgullosos es para nosotros importante, porque Movimiento Ciudadano, para mantener su esencia, siempre ha dicho que esto no se va a solucionar con puros perfiles que emergen de la propia clase política”, explicó.

Por su parte, Gustavo Ayón, quien logró la presidencia municipal de Compostela con el respaldo de Morena, afirmó que hace dos meses dejó ese partido porque “no me gustó la falta de congruencia, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. No soy parte de eso, mi vida no es eso, mi vida es de trabajo, de sacrificio constante, de siempre estar con el pie en el acelerador, pero para hacer las cosas de manera correcta, en donde sea, dentro de una oficina o en el tema público.

“La verdad que no me gustó esa forma, y hoy en día me separo muy agradecido por la oportunidad que me dieron, pero hoy yo tomo una decisión con mucha firmeza”, resaltó.