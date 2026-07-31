Destina Gobierno 2 mmdp para combatir sargazo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Gobierno de México destina 2 mil millones de pesos (mdp) a la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo a través de tres acciones: más barcos sargaceros, colocación de barreras y adquisición de equipo para la recolección sustentable en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual.

“El Gobierno de México está poniendo 2 mil millones de pesos para la atención integral del sargazo. ¿Qué vamos a hacer? Capturar más en el mar, para eso se están adquiriendo más barcos sargaceros; 2. Más barreras: las mejores barreras que haya en Quintana Roo y en el mundo entero se van a colocar para poder cuidar las playas; y 3. La recolección en la playa para aquel sargazo que pueda llegar a la playa.

“¿Cómo hacerlo? Con las mejores prácticas. Ya hay normas ambientales que nos dicen cómo recolectarlo, pero ahora estamos informando a todos los hoteleros de cuáles son las mejores prácticas para levantarlo en la playa sin que se lleve la arena. Eso es en pocas palabras. ¿En dónde vamos a reforzar? Pues en las cinco zonas turísticas más importantes de Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, son las cinco zonas, que abarcan alrededor de entre 40 y 50 kilómetros de playas”, puntualizó en la conferencia Las mañaneras del pueblo.

La jefa del Ejecutivo destacó las labores realizadas por el Gobierno de Quintana Roo ante la llegada de este tipo de alga e invitó a los mexicanos a visitar las playas del estado que están libres de sargazo.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la presencia del sargazo “se convirtió de un fenómeno temporal de unos cuantos meses a uno de una larga presencia y continua”.

En otro tema, la presidenta respaldó la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de ordenar el cierre de las escuelas militarizadas que operan en el país, al considerar que, bajo el argumento de imponer disciplina, en algunos casos se han cometido abusos que no pueden tolerarse.

La mandataria calificó como “muy triste” el presunto feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido en Tamaulipas, caso que detonó la determinación de la SEP de dar como plazo el próximo 31 de agosto para el cierre de este tipo de planteles.

La presidenta consideró que la resolución de la SEP fue acertada, pues sostuvo que ningún modelo educativo puede justificar actos de violencia o maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

Destaca crecimiento del PIB

En otro tema, destacó como buena noticia el crecimiento del PIB, de 1.5 por ciento trimestral y 2.1 por ciento anual, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Es el último dato del Inegi. Muy buena noticia”, puntualizó en la conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo señaló que se registró un aumento importante en la producción del sector primario como el agropecuario y la minería, así como en el sector terciario relacionado con los servicios.

México no es piñata de nadie

Y en medio del proceso electoral en Estados Unidos, Sheinbaum Pardo advirtió que México no debe ser utilizado como tema de campaña por políticos estadounidenses y afirmó que el país “no es piñata de nadie”, luego de ser cuestionada sobre las críticas del congresista republicano, Carlos Giménez, por el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria atribuyó este tipo de declaraciones al contexto político que vive Estados Unidos rumbo a las elecciones de noviembre y pidió que México no sea utilizado con fines electorales.

“Hay dos temas en esto. Uno, están en campaña. Y lo que hemos dicho es: está muy bien que estén en campaña y tienen elecciones en noviembre, pero México podrá ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. Entonces, que no usen a México para su campaña, así, tan sencillo”, expresó.