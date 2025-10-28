Destinan casi 85 mil mdp en subsidios a tarifas eléctricas: Calleja Alor

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha destinado 84 mil 805 millones de pesos en subsidios a las tarifas eléctricas, afirmó su directora Emilia Esther Calleja Alor en su comparecencia en Cámara de Diputados. En su presentación, la funcionaria explicó que este subsidio ha podido generar un descuento promedio en los recibos de electricidad de 47 %.

Este monto es el que se presupuestó para 2025 en transferencias y apoyos fiscales para la CFE de 84 mil 805 millones de pesos, monto que ha crecido paulatinamente.

La directora de la Comisión explicó que el subsidio ha servido para garantizar un suministro a menor costo posible.

“Establecimos un plan de mejora continua para tener una estabilidad tarifaria. La CFE no está trasladando el impacto del aumento de los combustibles”, aseguró la funcionaria.

Asimismo, añadió que tiene el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de que las tarifas no superen la inflación para proteger a la economía familiar.

La directora también explicó que este año los apagones, o técnicamente como le denominan, interrupciones al servicio, disminuyeron 7 % respecto a 2024, por lo que hubo registrados 3 mil 247 apagones menos en lo que va de este año.