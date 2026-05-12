Destinan más de 60 mdp para indemnización

El gobierno estatal ha pagado 60 millones de pesos en indemnizaciones a los expositores y empresarios afectados por el incendio de la nave 1 del parque Tabasco “Dora María”, donde se realizó la Feria Estatal y donde perdieron la vida cinco personas.

Durante la conferencia semana, el gobernador Javier May Rodríguez explicó que se hizo el pago con recursos propios, esto en lo que se cobra el seguro de estas instalaciones, afirmando que se tomó del erario porque este año se ha tenido buena recaudación.

“Y de ahí se tomaron los recursos, cubrimos el tema de indemnización, un poco más de 60 millones de pesos, y vamos a informar, porque todavía faltaban conciliar algunos datos, algunas cifras, pero ya termina”, refirió.

May Rodríguez en los próximos días darán detalles de sobre el tema de la indemnización a los expositores. “Se activó, o sea el seguro que tiene el gobierno, estamos un monto asegurado del parque, todas las instalaciones del parque por 518 millones de pesos”.

Y agregó: “La nave tiene un seguro promedio del valor que tiene la nave, un poco más de 50 millones de pesos, es lo que estamos ahorita, estamos esperando el peritaje, nada más que debe concluir ya muy pronto la FGE; entonces, de ahí, ahí ese es el punto. Bien”.