Destinarán 193 mil millones de pesos a becas

Para 2027, el Gobierno Federal destinará 193 mil millones de pesos (mmdp) a becas escolares, una cantidad superior a los 185 mmdp previstos para la prestación de servicios educativos, mientras que los recursos para la capacitación del magisterio serían 70.8 % menores en términos reales que en 2014, advierte un análisis de México Evalúa sobre el Paquete Económico 2027.

El estudio 10 puntos de las finanzas públicas del Paquete Económico 2027 revela que, entre 2013 y 2027, los recursos destinados a becas prácticamente se triplicarían en términos reales, al pasar de 64 a 193 mmdp, mientras que el presupuesto para servicios educativos disminuiría 16 %, de 220 a 185 mmdp.

Esta modificación en las prioridades presupuestales implica que las transferencias económicas a los estudiantes ganan terreno frente a servicios como la formación docente, el desarrollo de planes de estudio, el impulso al deporte y la administración de programas educativos.

Comparación

En 2013, las becas representaban 5.9 % del gasto federal en educación y los servicios educativos concentraban 20.2 %. Para 2027, las primeras absorberían 15.3 % de los recursos y los segundos recibirían 14.7 %, una modificación que México Evalúa considera preocupante para la calidad de la enseñanza.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempla un gasto educativo de 1.26 billones de pesos, equivalente a 3.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), con un incremento real de 7.6 % respecto de los 1.17 billones aprobados para 2026.

Sin embargo, el organismo advierte que ese aumento no compensa los recortes acumulados durante los últimos años.

Desplazamiento

El análisis señala que si bien las becas han ganado participación dentro del presupuesto, no desplazaron a la nómina magisterial, sino principalmente a los servicios públicos educativos y a otros subsidios, incluidas las transferencias a universidades estatales.

Estas últimas pasarían de 228 mmdp en 2013 a 169 mmdp en 2027, lo que representa una reducción de 26 % en términos reales.

Para el próximo año, los programas de becas con mayores asignaciones serían Rita Cetina, dirigido a estudiantes de educación básica, con 134 mmdp; Benito Juárez, de educación media superior, con 44 mmdp, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinado a educación superior, con 13 mmdp.

Deterioro en México Evalúa

México Evalúa también identifica un deterioro considerable en los recursos destinados a la profesionalización del magisterio. El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) pasaría de mil 600 millones de pesos en 2014 a apenas 460 millones en 2027, una reducción real de 70.8 %.

Con esa asignación, el programa absorbería únicamente 0.04 % del presupuesto educativo, pese a que tiene entre sus objetivos financiar la actualización y capacitación de los profesores.

Aunque para 2027 se propone un incremento real de 55.7 % frente a 2026, la organización subraya que el aumento llega después de tres años consecutivos de recortes, de 10.4 % en 2024, 11.5 % en 2025 y 49.7 % en 2026.

En contraste, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) destinaría 529 mil millones de pesos al pago de sueldos y prestaciones del magisterio, equivalentes a 42 % de todo el presupuesto educativo federal y a 66 % del correspondiente a educación básica.

México Evalúa calcula que el incremento de la nómina magisterial, junto con la previsión de aumentos salariales, explicaría 47 mil millones de los 89 mmdp adicionales que recibiría el sector educativo respecto del presupuesto aprobado para 2026.

Finanzas públicas

El documento también advierte sobre las presiones que enfrentan las finanzas públicas. Para 2027, de cada 100 pesos que ingresen al sector público, 96 ya tendrían un destino comprometido en pensiones, deuda, nómina, transferencias y otros gastos, por lo que únicamente cuatro pesos quedarían disponibles como margen fiscal.

La organización alerta que cualquier incumplimiento de las metas de recaudación o un aumento de los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) podría obligar al Gobierno a contratar más deuda o efectuar recortes en servicios públicos e inversión.