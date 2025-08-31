Destinarán 955 mil mdp a pensiones y programas en 2025

Durante la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que durante 2025 invertirán 955 mil 802 millones de pesos en el pago de pensiones y programas sociales.

Detalló que al término del año se habrán entregado casi un billón de pesos a 30 millones 777 mil 137 beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal.

Entre los datos que presentó la funcionaria, destaca que a la Pensión para Adultos Mayores se destinarán 483 mil 427 millones de pesos para beneficiar a 12 millones 947 mil 124 personas.

Así como 39 mil 100 millones de pesos para el programa Sembrando Vida para 418 mil 515 beneficiarios, y 28 mil 961 millones de pesos para un millón 606 mil 382 personas.

También destacó la creación de dos nuevos programas, Mujeres Bienestar, al que se le asignaron 15 mil millones de pesos para un millón de beneficiarias, y Salud Casa por Casa, con un presupuesto de dos mil millones de pesos para llegar a una meta de 13 millones 723 mil personas.

“Se han contratado 20 mil enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para visitar de manera domiciliaria a nuestros adultos mayores y nuestras personas con discapacidad”, afirmó Montiel.