Destituciones de funcionarios, con el tiempo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las destituciones y renuncias que solicitan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas “se darán con el tiempo” y, en tanto, todos los funcionarios involucrados siguen a prueba.

Ante la exigencia de renuncia por parte de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y la destitución —en días anteriores— de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Rosa Icela Rodríguez dijo que todos los funcionarios siguen a prueba.

“Sobre diversas renuncias y destituciones: al tiempo, solo al tiempo. Todos los días estamos a prueba todos los servidores públicos, todos estamos a prueba, incluyendo a su servidora. Si no hacemos bien el trabajo, esa es una consecuencia. Y no hay ninguna excusa para no hacer bien el trabajo”, dijo en entrevista al concluir la reunión con madres buscadoras de Durango, Sonora, Colima y Jalisco.

Particularmente este viernes, Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, exigió a la Secretaría de Gobernación que exhorte a la presidenta de la CNDH a presentar su renuncia.

“Es una grosera porque no atiende a las víctimas por igual, solamente a las que puede manipular a su antojo. No está haciendo su trabajo, ¿qué tanto coraje o qué tanto miedo le tiene (Rosario Piedra) a las Madres Buscadoras?”, cuestionó la Flores Amanta al salir de la reunión.

Acuerdos

Dentro de los acuerdos a los que Madres Buscadoras y la Segob llegaron está el revisar la actuación de las fiscalías locales y de la propia Fiscalía General de la República (FGR), a quienes acusaron las víctimas de incumplir con citas y reuniones que solicitan ellas mismas.

“Ellos piden renuncias de muchas personas, incluyendo de fiscales y muchas personas. Por eso no se puede hacer así de rápido, son instancias que no dependen de la Secretaría de Gobernación, a nuestros colaboradores aquí delante de todos les llamó la atención, pero con entes autónomos tengo que hacer las cosas con respeto y en privado”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Reclama ausencia de CNDH

Ademas, reclamó la ausencia de Rosario Piedra Ibarra, en la mesa de diálogo. Ceci Flores aseguró que es la primera mesa de diálogo con autoridades federales a la que la invitan, desde que desapareció su hijo, hace 10 años.

Aprovechó también para reclamar la falta de atención que ha tenido por parte de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

Se va a garantizar seguridad

Por lo anterior, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se va a garantizar la verdad, justicia y atención ante reuniones con personas buscadoras de familiares desaparecidos.

Mencionó que les han propuesta conformar una agenda de trabajo conjunta con los familiares de las víctimas.

“Nos hemos estado reuniendo en mesas de diálogo con personas buscadoras de familiares parecidos para conformar una agenda de trabajo conjunta. A lo largo de esta semana, hemos recibido integrantes de distintos colectivos que han mostrado interés de tener este acercamiento transparente y respetuoso”.

Agregó: “Han hablado desde su dolor y han hablado con libertad, los hemos escuchado con respeto y les hemos señalado que es una prioridad del Gobierno garantizar que haya verdad, justicia y atención”, afirmó en Palacio Nacional.